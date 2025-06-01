وحقق باريس اللقب بفوز بفارق قياسي من الأهداف، وذلك بعد عامين من سقوط إنزاغي ولاعبيه بالخسارة في نهائي آخر أمام مانشستر سيتي.

لكن العودة القوية للفريق الإيطالي أمام برشلونة في نصف النهائي ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، رغم الموسم الصفري لإنتر ميلانو بعد تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "باريس استحق الفوز بالمباراة والتتويج بالكأس، نشعر بخيبة أمل، لكننا خضنا مشوارا رائعا حتى المباراة النهائية".

وأضاف: "أنا فخور كمدرب بلاعبي فريقي رغم أننا لم نقدم أداء جيدا".

وتابع: "لقد وجهت الشكر للاعبي إنتر ميلانو على الجهد الذي بذلوه طوال الموسم، صحيح لم نفز بأي لقب، لكنني فخور بكوني مدربهم".

وبدا إنتر ميلانو فريقا ضعيفا طوال المباراة بعكس حاله في المباراة النهائية لعام 2023 عندما خسر بهدف أمام مانشستر سيتي.

وأضاف إنزاغي: "يجب أن نتعلم من الهزائم لنصبح أقوى، الخسارة اليوم تؤلمنا مثل خسارة نهائي إسطنبول، لقد كانت مباراة مختلفة، لقد تفوق باريس على مستوى الاستحواذ دائما، بينما كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل".

وختم مدرب إنتر تصريحاته: "بذلنا قصارى جهدنا للوصول للنهائي، ولعبنا 58 مباراة هذا الموسم، بالتأكيد نشعر بالحزن وخيبة أمل، لكن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد".

من جانبه، أبدى يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلانو دهشته من سيطرة باريس سان جرمان منذ بداية المباراة.

وقال الحارس السويسري الدولي: "استعدادنا للمباراة كان جيدا، لكن بدا واضحا منذ الدقائق الأولى أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف سومر: "سأبقى فخورا بما قدمناه هذا الموسم بعد مشوار طويل وشاق، لقد نجحنا في كثير من الأمور".