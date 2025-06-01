وذكرت صحيفة لوباريزيان أن الشرطة الفرنسية تصدت لأعمال شغب وتوتر في شارع الشانزليزيه وبالقرب من ملعب حديقة الأمراء، تسبب فيها أشخاص بنوايا سيئة.

وتدخلت الشرطة الفرنسية لفرض الهدوء، بينما ذكرت قناة (بي إف إم تي في) أن الشرطة ألقت القبض على عشرات الأشخاص بسبب إشعالهم الألعاب النارية.

من جانبه، كتب برونو ريتيلو وزير الداخلية الفرنسية عبر منصة إكس: "الهمج استفزوا الشرطة، بينما استمتعت الجمهور الحقيقي بمشاهدة المباراة على شاشة التليفزيون، وذلك بعد فوز باريس سان جرمان 5-0 ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه".

وفي ميونيخ، اضطرت الجهات المسؤولة لإغلاق مهرجان جماهيري في الحديقة الأولمبية قبل ساعات من المباراة النهائية بسبب شدة الزحام بعد امتلاء المكان.

وقال متحدث باسم المدينة الألمانية المستضيفة للمباراة إنه تم السماح لحوالي 20 ألف شخص بمشاهدة المباراة على شاشة عملاقة، بينما تسلل آخرون في وقت لاحق بسبب عدم وجود أسوار مانعة.

وأشارت شرطة المدينة إلى اندلاع مشاجرة في محطة مترو الجامعة في ميونيخ، مما اضطر القوات الأمنية لاستخدام رذاذ الفلفل، كما اشتبك جماهير الفريقين لكن الشرطة لم تعلن عن وقوع إصابات كبيرة.

كما اضطر أحد قطارات مترو ميونيخ إلى التوقف بشكل اضطراري، ليتأخر عدد من المشجعين في الوصول إلى ملعب أليانز أرينا الذي استضاف النهائي، ولم يكن سبب تأخرهم معروفا في البداية.

وتوقفت حركة المرور في بعض الأحيان في الطرق المؤدية إلى الملعب، لكن لم تحدث أي مشاكل كبيرة بعد المباراة مع مغادرة الجماهير في أوقات مختلفة.