غير إنريكي قميصه بعد الفوز الساحق على إنتر ميلانو 5-0 بقميص آخر يحمل صورة ابنته التي توفيت بسرطان العظام عام 2019 عن عمر يناهز 9 سنوات.

وقال إنريكي للصحفيين بعد المباراة: "زانا لم تفارقنا بل هي معنا باستمرار، ونفكر فيها دائما".

وأضاف: "كان هدفنا صناعة التاريخ منذ بداية الموسم، حان وقت الاحتفال، شعرت بتواصل حقيقي بين اللاعبين والجماهير".

وأتم: "أعتقد أننا نستحق ذلك ومن الصعب اللعب بهذا المستوى، لكننا عرفنا كيف نتعامل مع الضغط".

وحضرت ابنة المدرب الإسباني فوز والدها بلقب دوري أبطال أوروبا ضمن الثلاثية التي حققها برشلونة في عام 2015، لكن تتويجه هذه المرة تجاوز به فترة عصيبة شهدت استقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل وفاتها.

وأثار إنريكي ضجة بعودته مجددا لقيادة منتخب إسبانيا ثم الخروج المخيب من كأس العالم 2022 قبل أن يتوج المنتخب الإسباني بلقب يورو 2024، مما هدد بزوال إرث إنريكي في مشواره التدريبي.

لكن إنريكي بنى فريقا قويا في باريس سان جرمان منذ توليه المسؤولية في 2023، وتخلى عن الهوس بالنجوم والأسماء الرنانة، وقاد بخبراته الفنية الفريق الباريسي للتتويج باللقب الأوروبي بعد فوز قياسي في المباراة النهائية.

وأضاف مدرب سان جرمان: "لم يتوقع أحد الفوز بهذه النتيجة، لقد ضغطنا بقوة، وقدمنا أداء مذهلا، وسعداء للغاية، لقد حققنا هدفنا وطموحنا".

وبعد رفع كأس البطولة، ألقى لاعبو باريس سان جرمان برئيس النادي ناصر الخليفي في الهواء، حيث تحول النادي معه بشكل جذري منذ توليه المسؤولية في 2011 عندما كان باريس بطلا للدوري الفرنسي مرتين فقط في تاريخه.

وأصبح باريس سان جرمان الأكثر تتويجا بلقب الدوري الفرنسي برصيد 13 مرة، لكن هدفه الأكبر بالفوز بدوري أبطال أوروبا بات حلما بعيدا مع قدوم ليونيل ميسي ورحيله بعد أسوأ فترة في مسيرة النجم الأرجنتيني بين عامي 2021 و2023.

وغير ناصر الخليفي استراتيجيته وركز على الاستثمار في استقطاب المواهب الشابة بعد رحيل الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي، وحققت هذه الاستراتيجية الجديدة نجاحا باهرا بتحقيق أول ثلاثية في تاريخ الأندية الفرنسية.