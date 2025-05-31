ويمكن للفائز أن يحصل على إجمالي جائزة مالية تقارب 150 مليون يورو (2.170 مليون دولار)، وذلك بفضل نظام البطولة الجديد وآلية التوزيع المحدثة.

وكان ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، قد حصل على مبلغ 8.138 مليون يورو (قرابة 10 مليون دولار).

وسيحصل الفائز على 5.10 مليون يورو، ومن هذا المبلغ، هناك 4 ملايين يورو بمثابة مكافأة مشاركة في كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، توتنهام.

وحصل الناديان على أكثر من 135 مليون يورو حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 6.18 مليون يورو مكافأة المشاركة في مرحلة الدوري.

وأنهى إنتر ميلان مرحلة الدوري في المركز الرابع، لذلك، حصل على مبالغ مالية أكثر في هذه المرحلة من سان جيرمان، الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الخامس عشر.

وبعد نجاحهما في الأدوار الإقصائية، حصل الفريقان على مايقرب من 57 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مدفوعات خاصة من صفقات البث. وحصل سان جيرمان على حصة أكبر من إنتر ميلان لأن قنوات البث التلفزيوني الفرنسية تدفع مبالغ أكبر من الإيطالية.

لمن تميل الكفة؟

من جانبه، قال الصحفي الرياضي شربل كريم إن مواجهة باريس سان جيرمان وإنتر ميلانو هي الأولى بين الفريقين بصورة رسمية.

وتوقع كريم في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، فوز باريس سان جيرمان بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بسبب "التوازن الذي يظهر عليه الفريق بين الدفاع والهجوم هذا الموسم بقيادة لويس إنريكي".

كما أشار إلى "وجود رغبة كبيرة لدى لاعبي باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل شعورهم بملل من تحقيق الفوز بالدوري الفرنسي".

لكنه لفت إلى أن إنتر ميلان ليس بالفريق السهل: "لديه لاعبين حاسمين مهمين مثل الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي سجل في كل أدوار البطولة للإنتر".

ولفت شربل كريم إلى أنه "في المرات الأربع السابقة التي استضافت فيها مدينة ميونيخ نهائي دوري أبطال اوروبا كان الحظ حليف الفرق التي لم تتوج سابقا بدوري أبطال أوروبا، كما حدث عام 1979 عندما توج نوتينغهام فورست، وعام 1993 بفوز مارسيليا، وعام 1997 والذي شهد تتويج بورسيا دورتموند، وعام 2012 عندما أصبح تشيلسي بطل دوري الأبطال، وبالتالي ميونيخ مدينة وجهها حسن بالنسبة للفرق الجديدة على منصات التتويج".