وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من المقرر أن تبدأ فترة القيد الاستثنائية يوم الأحد في الأول من يونيو وتستمر حتى 10 من الشهر نفسه، وذلك وفقا للحد الأقصى المعتمد في لوائح البطولة، ويكون عدد اللاعبين الأجانب بينهم وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للأندية المشاركة فيها.

وأضاف أن القرار تضمن أن يعود النادي الأهلي لقواعد القيد المحلية فور انتهاء مشاركته في البطولة.

ووفقا لهذا القرار ذكرت صحف محلية مصرية، أن اتحاد الكرة سيسمح للأهلي بقيد أكثر من 5 لاعبين أجانب في صفوفه قبل مونديال الأندية تماشيا مع لوائح الفيفا التي لا تحدد سقفا لعدد الأجانب بالبطولة.

وتتيح اللوائح المحلية قيد 5 لاعبين أجانب فقط فوق 21 عاما ولاعبا أجنبي واحدا لكل مرحلة سنية من الناشئين.

ويلعب في الأهلي من المغرب أشرف داري، وأشرف بن شرقي، ويحيى عطية الله، فضلا عن السلوفيني نيتس جراديشار.

ويتوقع أن يعود المالي أليو ديانغ بعد انتهاء إعارته للخلود السعودي، وكذلك يتوقع انضمام التونسي محمد علي بن رمضان قادما من الدوري الهنغاري، فيما يبقى وضع كل من التونسي محمد الضاوي كريستو، والمغربي رضا سليم معلقا لحين إتاحة الفرصة لإعارتهم.