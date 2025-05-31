وأعلنت رابط الدوري الإنجليزي، السبت، فوز هدف مرموش الذي أحرزه في الجولة 37 من الدوري بالجائزة، بعد تصويت الخبراء والجماهير لصالح الهدف.

ويقدم مرموش أداء لافتا مع السيترن، وحلولا هجومية مفيدة، ونال إشادة واسعة من الجماهير والنقاد.

ووفق ما ذكر موقع الدوري الإنجليزي الممتاز فقد "تم اختيار الهدف الرائع الذي سجله عمر مرموش في شباك نادي بورنموث كأفضل هدف في موسم 2024/25، ضمن جائزة "غينيس لهدف الموسم" في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف الموقع: "جاء هدف مرموش المذهل من مسافة 30 ياردة في الدقيقة 14 من مباراة 20 مايو، ليمنح مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا التقدم في طريقهم للفوز بنتيجة 3-1، وذلك في المباراة قبل الأخيرة من الموسم".

وتابع: "استلم النجم المصري الكرة داخل نصف ملعب بورنموث، وانطلق بها نحو المرمى قبل أن يسدد تسديدة قوية غطت مسافة طويلة، ارتطمت بالقائم ودخلت الزاوية العليا لمرمى الحارس كيبا أريزابالاجا".

وفاز هدف مرموش بأعلى نسبة تصويت مجمعة من الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم، متفوقًا على قائمة مختصرة ضمت أهداف الفائزين بجائزة "هدف الشهر" خلال الموسم.

تفوّق هدف مرموش على أهداف سجلها كل من كارلوس باليبا، ديفيد بروكس، ينس كايوسته، جون دوران، ألكسندر إيساك، نيكولاس جاكسون، كاورو ميتوما، كول بالمر، وهاري ويلسون.

وبهذا الفوز، يصبح عمر مرموش أول لاعب من مانشستر سيتي يفوز بجائزة "هدف الموسم"، وثاني لاعب مصري ينالها بعد محمد صلاح الذي أحرز هدفا فرديا مذهلا ضد مانشستر سيتي في موسم 2021/22.