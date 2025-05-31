وكان الاتحاد حقق لقب الدوري قبل أيام ثم أضاف الجمعة الكأس التي توج بطلا لها لأول مرة منذ 2018 عندما تغلب على الفيصلي 3-1 على نفس الملعب.

ويدين الاتحاد بلقبه العاشر في المسابقة إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ثنائية (34 و93+4) وأضاف الجزائري حسام عوار الهدف الآخر (43)، فيما سجل الغابوني بيار إميريك أوباميانغ (45+6 من ركلة جزاء) هدف القادسية الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين لنيل الأرجنتيني إزيكييل فرنانديس الإنذار الثاني (81).

وبدأ شوط المباراة الأول سريعا من الفريقين، وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل مبكرا عندما لعب الفرنسي موسى ديابي كرة عرضية لم تجد من يتابعها داخل المرمى (2)، ثم رد القادسية بواسطة أوباميانغ الذي صوب كرة قوية تصدى لها الصربي بريدراغ رايكوفيتش وأمسكها على دفعتين (4).

وأضاع ديابي فرصة أخرى عندما انفرد بالمرمى وواجه الحارس البلجيكي كوين كاستيلس الذي تمكن من التصدي لمحاولته وإنهاء خطورتها (26)، ثم ومن هجمة منسقة نجح الاتحاد في أخذ الأسبقية عندما تابع بنزيمة كرة عرضية داخل المرمى (34).

وقبيل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، عزز الاتحاد النتيجة عندما تابع عوار كرة مرتدة من كاستيلس ولعبها برأسه داخل المرمى (43).

وفي الوقت المحتسب بدل ضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء للقادسية، نفذها أوباميانغ ولعب الكرة على يمين رايكوفيتش (45+6).

واندفع القادسية للهجوم مع بداية الشوط الثاني، وكان قريبا من التسجيل عندما لعب الإسباني كاميرون بويرتاس كرة عرضية لكنها لم تجد من يتابعها لتمر من أمام المرمى (52).

وحرمت العارضة الاتحاد من هدف محقق عندما تصدت لكرة بنزيمة قبل أن تعود ويبعدها الدفاع (66)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة الأخرى وصوب أوباميانغ كرة قوية أمسكها رايكوفيتش ببراعة (73) قبل أن يتكرر المشهد بينهما في الدقيقة 80.

وبعد طرد فرنانديس بالإنذار الثاني، أضاف الاتحاد هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع عندما لعب ديابي كرة عرضية لتجد بنزيمة الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (4+93).