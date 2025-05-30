ويعود فريمبونغ، اللاعب الهولندي الدولي، إلى إنجلترا فيما وصفه ليفربول "بعقد طويل الأجل" وذلك بعد ستة أعوام من الرحيل عن مانشستر سيتي، الذي انضم له وهو يبلغ تسعة أعوام. وقضى فريمبونغ تسعة أعوام قبل أن ينضم لسلتيك بدون أن يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فريمبونغ في بيان على موقع ليفربول :"سارت الأمور بسهولة شديدة. جاء ليفربول وأبدى رغبته في ضمي. وبكل وضوح لم أفكر على الإطلاق".

وأوضح أنه أبلغ وكيله :"أيا كان ما تفعلونه، فقط أتموا الأمر".

تألق فريمبونج (24 عاما) كثيرا بعد انضمامه إلى فريق ليفركوزن عام 2021، حيث لعب كظهير هجومي تحت قيادة تشابي ألونسو. وكان أحد النجوم البارزين في فريق الدوري الألماني خلال موسم 2023 / 2024 الذي توج فيه مع ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس، والتي لم يخسر فيها فريقه أي مباراة.

طريقة لعب فريمبونف تشبه طريقة ترينت ألكسندر أرنولد، الذي أعلن رحيله عن ليفربول يوم 5 مايو بعد أن قضى 20 عاما بالنادي.

وتلقى ليفربول، يوم الجمعة، مبلغا ماليا للسماح لأرنولد بمغادرة الفريق في الوقت المناسب للمشاركة مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية.