مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، تترقّب الأندية الأوروبية والعالمية حركة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف الحالي، في ظل وجود أسماء بارزة جاهزة للرحيل عن أنديتها مجانا.
وفيما يلي، تستعرض "سكاي نيوز عربية" قائمة بأهم النجوم الذين قد يكونون محور صراع في الميركاتو الصيفي المقبل:
كيفن دي بروين – مانشستر سيتي
- العمر: 33 عاما
- المركز: لاعب وسط هجومي
- الوجهات المحتملة: نابولي الإيطالي
- الوضع الحالي: رغم الإصابات، يظل البلجيكي أحد ركائز مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن عقده سينتهي قريبا، وسط تقارير تربطه بعروض ضخمة من الشرق الأوسط.
ليروي ساني – بايرن ميونيخ
- العمر: 29 عاما
- المركز: جناح هجومي
- الوجهات المحتملة: توتنهام هوتسبر الإنجليزي وغلطة سراي التركي
- الوضع الحالي: ساني قد يعود إلى الدوري الإنجليزي، حيث أبدت عدة أندية اهتماما بالتوقيع معه.
جوناثان ديفيد – ليل الفرنسي
- العمر: 24 عاما
- المركز: مهاجم
- الوجهات المحتملة: أرسنال الإنجليزي، برشلونة الإسباني.
- الوضع الحالي: ديفيد قدم مواسم ممتازة مع ليل الفرنسي وسيكون أحد أبرز الأسماء المتاحة مجانا في الصيف.
نيمار جونيور – سانتوس البرازيلي
- العمر: 32 عاما
- المركز: جناح هجومي
- الوجهات المحتملة: الدوري الأميركي
- الوضع الحالي: بعد موسم صعب مع الهلال بسبب الإصابة، ثم فترة قصيرة مع سانتوس، قد يبحث نيمار عن تحد جديد في أوروبا أو الولايات المتحدة.
كريستيانو رونالدو – النصر السعودي
- العمر: 40 عاما
- المركز: مهاجم
- الوجهات المحتملة: الهلال السعودي.
- الوضع الحالي: رغم تقدمه في السن، لا يزال رونالدو يحظى باهتمام الأندية مع الناحية التسويقية.
توماس مولر – بايرن ميونيخ الألماني
- العمر: 35 عاما
- المركز: لاعب هجومي
- الوجهات المحتملة: فيورنتينا الإيطالي
- الوضع الحالي: مولر ودع جماهير بايرن ميونيخ لكنه عازم على الاستمرار في ممارسة كرة القدم.