مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، تترقّب الأندية الأوروبية والعالمية حركة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف الحالي، في ظل وجود أسماء بارزة جاهزة للرحيل عن أنديتها مجانا.