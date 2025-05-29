وتوفي مارادونا، أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، في منزله في بوينس آيرس في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب عن عمر ناهز 60 عاما،أثناء تعافيه من عملية جراحية لإزالة جلطة تعرض لها بلها بأيام.

وتم اتهام سبعة أعضاء بالفريق الطبي بالقتل غير العمد في حاكمة بدأت في 11 مارس الماضي.

وأنكر المتهمون تهم "القتل مع وجود نية مبيتة" في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثانية أعوام و25 عاما.

ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمة جديدة كما لم يُجر تسمية اة جدد لنظر القضية.

وجاء قرار المحكمة بعد أن شهد ،يوم الثلاثاء الماضي، تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية.

وظهر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهرها على ما يبدو وهو تجري مقابلة مع طاقم تصوير ضمن فيلم وثائقي في ممرات محكمة بوينس آيرس وفي مكتبها. وتحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء المحاكمة.