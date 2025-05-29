وتوج الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الاتحاد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، فيما توج سالم الدوسري، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب سعودي.

وذكرت رابطة الدوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، حصد جائزة أفضل مدرب عن الموسم المنقضي، بعدما قاد الاتحاد للتتويج باللقب.

وحصد مصعب الجوير، لاعب الشباب، جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما فاز كوين كاستيلس، حارس القادسية، بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي.