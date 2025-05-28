أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء، عن ترشيحاتها لأجمل هدف خلال موسم 2024-2025. وتشمل الترشيحات هدف النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في شباك بورنموث.
ويقدم مرشموش أداء لافتا مع السيترن، مقدما حلولا هجومية للسيتي، وكان آخرها الهدف الصاروخي في مرمى بورنموث، خلال الجولة 37 من الدوري، والذي نال إشادة واسعة من الجماهير الزرقاء والنقاد، ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.
وفيم يلي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة «غينيس» لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2025/2024:
- كول بالمر – (تشلسي 6-2 ولفرهامبتون، 25 أغسطس)
- جون دوران – (أستون فيلا 3-2 إيفرتون، 14 سبتمبر)
- نيكولاس جاكسون – (تشلسي 2-1 نيوكاسل، 27 أكتوبر)
- هاري ويلسون – (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 نوفمبر)
- ألكسندر إيزاك – (نيوكاسل 3-3 ليفربول، 4 ديسمبر)
- ديفيد بروكس – (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 يناير)
- كاورو ميتوما – (برايتون 3-0 تشلسي، 14 فبراير)
- ينس كاجوست – (إيبسويتش 2-4 نوتنغهام فورست، 15 مارس)
- كارلوس باليبا – (برايتون 3-2 وست هام، 26 إبريل)
- عمر مرموش – (بورنموث 1-3 مانشستر سيتي، 20 مايو)