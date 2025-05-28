تأسس النادي، الذي كان يعرف سابقا باسم "ديبورتيفو إل إس" على يد سواريز في 2018 في مدينة سيوداد دي لا كوستا في أوروغواي، مع التركيز على تطوير المواهب المحلية ورد الجميل للمجتمع من خلال توفير فرص عمل ومبادرات اجتماعية.

وأعلن سواريز، الثلاثاء، عن إعادة تسمية ناديه وإضافة حرف "إم" تكريما لقائد المنتخب الأرجنتيني، الذي انضم رسميا إلى المشروع كشريك.

ويستعد الفريق الآن لاتخاذ خطوته التالية بدخول المنافسة الاحترافية في دوري الدرجة الرابعة في أوروغواي.

وقال سواريز في مقطع فيديو على "إنستغرام": "ديبورتيفو إل إس مشروع عائلي بدأ في 2018. كبر المشروع كثيرا مع أكثر من 3 آلاف عضو وبنية تحتية رائعة".

وأضاف: "لهذا السبب اتخذت قرارا بأن يكون ديبورتيفو إل إس جزءا من مسابقات اتحاد كرة القدم في أوروغواي، سواء على مستوى الشباب أو المحترفين".

وتابع المهاجم البالغ من العمر 38 عاما في إشارة إلى ميسي: "هذا المشروع هو المكان المثالي لمواصلة مشاركة رؤيتنا لكرة القدم. لذلك وجهت الدعوة لصديقي للانضمام إلى مشروع ديبورتيفو إل إس إم للمحترفين".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الثنائي القادم من أميركا الجنوبية سيشرفان على عمليات التشغيل في النادي، مع تعيين مدير رياضي من أصحاب الخبرة في مجال كرة القدم المحلية.

وقال ميسي (37 عاما): "أود أن أشكر لويس على منحي هذه الفرصة ومشاركتي في هذا المشروع الذي يعمل عليه منذ سنوات، والذي تطور كثيرا".

وأضاف: "أتمنى أن أساهم بقدر ما أستطيع لمواصلة النمو وأن أكون هنا إلى جانبكم".

وأصبح هداف أوروغواي شريكا مقربا لميسي في الملعب في برشلونة من 2014 إلى 2020، ليشكلا واحدا من أكثر الثنائيات الهجومية غزارة في كرة القدم الحديثة.

وخلال 6 مواسم حصدا معا 13 لقبا كبيرا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في كأس الملك، كما جمعتهما صداقة شخصية قوية خارج الملعب.

واستمرت علاقتهما القوية في 2023 عندما انضم سواريز إلى ميسي في إنتر ميامي، وإلى جانب زميليه السابقين في برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، قاد الثنائي الفريق إلى الفوز بدرع المشجعين لأول مرة في تاريخه كأفضل فريق في الدور التمهيدي.