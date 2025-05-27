وقال الموقع الرسمي لبرشلونة إن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما وقّع عقده الجديد يوم الثلاثاء في مقر النادي، بحضور رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ومسؤولين آخرين.

وأضاف: "يُعدّ تمديد عقد لامين يامال دليلا آخر على متانة مشروع برشلونة الحالي".

وخاض مهاجم برشلونة مباراته الأولى مع الفريق الأول في 29 أبريل 2023، وهو في الـ15 من عمره فقط.

ومنذ ذلك الحين، برز الشاب القادم من ماتارو قرب برشلونة على ساحة كرة القدم العالمية بأداءات متميزة.

وشارك لامين في 106 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كونه أصغر لاعب يخوض 100 مباراة مع "البلاوغرانا".

وخلال مسيرته القصيرة مع الفريق الأول، سجل لامين 25 هدفا وقدّم 34 تمريرة حاسمة.