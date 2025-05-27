وخلال المقابلة، هنأ البابا الجديد، الزعيم الجديد لـ 1.4 مليار كاثوليكي، فريق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، عقب حصوله على لقبه الرابع، الذي توج به يوم الجمعة الماضي.

وقال البابا، الأميركي الجنسية، إن الفوز ببطولة هو بمثابة "إنجاز في نهاية رحلة طويلة".

في الوقت نفسه، حذر البابا من أن الرياضة ينبغي ألا تصبح مجرد تجارة، بل يجب أن تحافظ على قيمها.

وفي حفل استقبال فريق نابولي، أشار البابا أيضا إلى تقارير تفيد بأنه من مشجعي فريق روما الإيطالي.

وعلّق البابا مازحا: "تقول الصحافة إني من مشجعي روما. لكن أهلا بكم: ليس كل ما تقوله الصحافة صحيحا".

ويعتبر البابا الجديد، الذي تولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية منذ 8 مايو الجاري، من محبي الرياضة.

ويمارس ليو الرابع عشر "69 عاما" التنس، وقد شوهد في مباريات البيسبول في وقت سابق، وكان من أوائل ضيوفه بعد انتخابه بابا للفاتيكان، نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا.

وشارك حوالي 200 ألف شخص، في نابولي بمسيرة الفريق المتوّج ببطولة الدوري الإيطالي التي جابت شوارع المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.