ووفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يتوقع أن يشهد، الثلاثاء، توقيع يامال الذي سيكمل عامه الثامن عشر في 13 يوليو المقبل، على تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وكان هناك اتفاق بين النادي واللاعب على عقد حتى عام 2030، يدخل حيز التنفيذ بمجرد بلوغه السن القانونية، بمبالغ باتت، وفقا لوكيله وله وللنادي نفسه، غير مناسبة بعد العروض القوية الأخيرة التي قدمها اللاعب.

وسعى برشلونة لإنهاء حالة الغموض حول مستقبل اللاعب. ولتسريع المفاوضات، التقى رئيس النادي، خوان لابورتا، بوكيل أعمال يامال، خورخي مينديز، في فندق "توري ميلينا" ببرشلونة، بحضور المدير الرياضي ديكو، والمستشار أليخاندرو إتشيفاريا، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد.

ووفقا للصحيفة، سارت المفاوضات بسلاسة في أجواء إيجابية، مع التركيز على تعديل البنود المالية لتتماشى مع الأداء المتميز ليامال ومكانته المتزايدة في الفريق.

وبدلا من العقد المبدئي الذي كان يمتد حتى 2030، تم تمديد المدة إلى 2031، مع إدراج بند "مكافأة خاص" في حال فوز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية مستقبلا.

وبحسب الصحيفة، فإن التوقيع سيتم اليوم بمشاركة لامين نفسه ووكيله، إلى جانب رئيس النادي والمدير الرياضي ديكو، وسيتم إغلاق ملف التجديد وتحسين الراتب قبل انضمام اللاعب إلى المنتخب لخوض دوري الأمم الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل المفاوضات، أن بند فسخ العقد لا يزال قيد المراجعة، وفي الاتفاق الأولي تم تحديد الشرط الجزائي بمليار يورو.

كما أفادت تقارير بأن يامال سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، متجاوزا راتب روبرت ليفاندوفسكي البالغ 33 مليون يورو سنويا. وقالت صحيفة "ماركا" إن "تعديلا كبيرا" سيشهده راتب يامال مع برشلونة.

كما ستدرج أيضا مكافأة سخية في حال فوز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية، وهو احتمال آخذ في الازدياد، وربما يحدث قريبا.