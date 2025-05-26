ويتطلع ألونسو إلى الربط بين تاريخه في النادي الإسباني وبداية عهد جديد من الهيمنة.

وقال ألونسو في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الإثنين: "إنه يوم مميز للغاية، سأخلده في ذاكرتي للأبد، أشعر أنني عدت إلى بيتي، وأنا سعيد بوجودي هنا".

وأضاف: "ارتباطي بريال مدريد لم ينقطع، وقد تجدد هذا الشعور".

وتابع: "أشعر أن هذه بداية حقبة جديدة. لدينا فريق رائع، ولاعبون رائعون، وإمكانات هائلة. هذا منحني دافعا كبيرا للقدوم إلى هنا بطاقة وحماس كبيرين. لدينا قناعة راسخة بقدرتنا على تحقيق إنجازات مهمة، تليق بريال مدريد وهذه الكؤوس الأوروبية".

وسيخلف مدرب باير ليفركوزن السابق، المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لقيادة منتخب البرازيل.

وسيبدأ ألونسو مشواره في الأول من يونيو استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي سينطلق في منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وكان ألونسو لاعبا تحت قيادة أنشيلوتي في ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقال ألونسو: "لن أنسى كارلو، فهو شخص رائع، ومدرب طور شخصيتي، وفخور بتسلم المهمة مكانه، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، إنها بداية حقبة جديدة".

من جانبه، قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إن ألونسو كان من أعظم أساطير الكرة الإسبانية بعد دوره البارز في تتويج بكأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2014 وألقاب أخرى مع ليفربول وبايرن ميونخ قبل أن يتحول إلى التدريب ليقود ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وقال بيريز لألونسو: "لقد عدت لتخوض أحد أعظم التحديات في حياتك".

وقاد ألونسو فريق ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية بدون هزيمة في الموسم الماضي، وأنهى الموسم الجاري في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ، وسيحل مكانه المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.