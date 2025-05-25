وضمّت المجموعة الثالثة أيضا الى جانب مصر والأردن والإمارات، الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في التصفيات.

في المقابل، جاءت المجموعة الرابعة قوية أيضا بضمها الجزائر حاملة اللقب والعراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، إضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان.

وجاءت قطر المضيفة الى جانب تونس وصيفة النسخة الماضية والفائز بين سوريا وجنوب السودان والفائز بين فلسطين وليبيا.

أما المجموعة الثانية، فأوقعت المغرب برفقة السعودية، إضافة الى الفائز بين سلطنة عمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.

وتقام مباريات كأس العرب على الملاعب الستة التي استضافت كأس العالم 2022، فيحتضن ملعب البيت المباراة الافتتاحية واستاد لوسيل المواجهة النهائية في 18 ديسمبر وهو التاريخ نفسه الذي شهد تتويج الأرجنتين بلقبها المونديالي الثالث على حساب فرنسا بركلات الترجيح في النهائي امام 89 ألف متفرج.

وقسمت المنتخبات على أربعة مستويات فجاءت قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب ومصر والمغرب في المستوى الأول، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والأردن، أما الثالث فعُرف منه الإمارات فقط بانتظار تحديد المنتخبات الباقية، والرابع ايضا.

واعتُمد على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر في الثالث من أبريل 2025 لتحديد المستويات.

وتُحسم هوية المنتخبات السبعة من التصفيات التي ستجرى بنظام المباراة الواحدة في 25 و26 نوفمبر في الدوحة.

وأحرز المنتخب الجزائري لقب النسخة الماضية في الدوحة التي تستضيف النسخ الثلاث المقبلة أيضا (2025، 2029 و2033)، في عام 2021 بفوزه على نظيره التونسي في النهائي بعد التمديد 2-0.

ويُعد المنتخب العراقي الاكثر تتويجا بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964، 1966، 1985 و1988)، تتبعه السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة.

في ما يأتي القرعة كاملة:

المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز بين سوريا وجنوب السودان، الفائز بين فلسطين وليبيا.

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز بين عمان والصومال، والفائز بين اليمن وجزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الاردن، الإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز بين البحرين وجيبوتي، والفائز بين لبنان والسودان.

وتقام مباريات التصفيات من مباراة واحدة لتحديد المنتخبات السبعة غير المتأهلة في 25 و26 نوفمبر 2025 في الدوحة أيضا وفق ما يلي:

(1) عمان - الصومال

(2) البحرين - جيبوتي

(3) سوريا - جنوب السودان

(4) فلسطين - ليبيا

(5) لبنان - السودان

(6) الكويت - موريتانيا

(7) اليمن - جزر القمر