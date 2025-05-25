ووفقا لتقارير عدة، فأن راتب ألونسو السنوي سيبلغ 8 مليون يورو، وهو أقل من راتب كارلو أنشيلوتي، الذي كان يبلغ 11 مليون يورو سنويا.

وستبدأ فترة ألونسو رسميا في 1 يونيو المقبل، أي إنه سيكون مدرب الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق 15 يونيو المقبل.

ويمتد العقد الجديد لثلاثة مواسم حتى صيف 2028.

وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي، وصف النادي الإسباني مدربه الجديد بـ"أحد أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية"، مشيرا إلى أن ألونسو سبق له تمثيل النادي بين عامي 2009 و2014، حيث خاض 236 مباراة رسمية وتوّج خلالها بستة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في نسختها العاشرة بلشبونة، إلى جانب لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقب كأس السوبر الإسباني.

وأكد ريال مدريد أن ألونسو يعود إلى النادي "كأحد أفضل المدربين في العالم" بعد تجربة ناجحة مع باير ليفركوزن الألماني، قاده خلالها إلى التتويج بثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر في ثلاثة مواسم فقط.

ويمتلك ألونسو سجلا حافلا مع المنتخب الإسباني أيضا، إذ توج مع "لا روخا" بكأس العالم 2010 ولقبين في بطولة أمم أوروبا (يورو 2008 و2012)، وخاض 113 مباراة دولية.

يُذكر أن ألونسو بدأ مسيرته التدريبية من داخل أسوار ريال مدريد، حيث أشرف على تدريب فريق الناشئين تحت 14 عاما خلال موسم 2018-2019، قبل أن ينطلق في مسيرته الاحترافية كمدرب.

ومن المقرر أن يتم تقديم ألونسو لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي الإثنين.