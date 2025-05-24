ووصل مبابي للهدف رقم 31 في الدوري الإسباني، مساء السبت، في ختام منافسات الدوري، عندما سجل هدفين "للملكي" أمام ريال سوسيداد.

وبهذا تصدر مبابي قائمة هدافي أوروبا، بينما يمتلك صلاح مباراة أخيرة في الدوري، أمام كرستال بالاس، مساء الأحد.

ويمتلك صلاح 28 هدفا، ويحتاج لثلاثية "هاتريك" في اليوم الختامي، كي يعادل مبابي، ويتقاسم "الحذاء الذهبي الأوروبي".

ولم يسبق لصلاح الحصول على الحذاء الذهبي الأوروبي، بالرغم من اقترابه مرات عدة.