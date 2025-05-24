وتقدم الفريق الجنوب إفريقي عبر البرازيلي لوكاس ريبيرو في الدقيقة 54، قبل أن يدرك المغربي وليد الكرتي التعادل لبيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، برأسية متقنة بعد عرضية من مهند لاشين.

ويُقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، حيث يسعى بيراميدز لاستغلال نتيجة الذهاب وتحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه وأمام جماهيره.

ماذا يحتاج بيراميدز للظفر باللقب؟

ووفقا لنتيجة الذهاب، يستطيع بيراميدز تحقيق البطولة الأغلى لأول مرة في تاريخه، بعدد من السيناريوهات.

السيناريو الأول هو الفوز في القاهرة، فالانتصار بأي نتيجة يعني تحقيق بيراميدز للقب.

السيناريو الثاني هو التعادل بنتيجة 0-0، وهذا التعادل كاف لتحقيق اللقب، بسبب تحقيق نتيجة 1-1 في أرض صنداونز.

السيناريو الثالث هو التعادل 1-1، ثم الانتصار في الوقت الإضافي أو بركلات الترجيح.