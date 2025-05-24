وتصب 4 أسباب رئيسية، في مصلحة محمد صلاح، للظفر في الجائزة التي لاحقها في المواسم الأخيرة.

السبب الأول: الأرقام

أرقام صلاح مذهلة هذا الموسم، فاللاعب هو متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، وكذلك هو ينافس على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

بالنسبة لصناعة الأهداف، فهو متصدر قائمة البريميرليغ في هذه الخانة، حيث لديه 18 تمريرة حاسمة في الدوري، وهو الرصيد الأعلى في كل دوريات أوروبا الكبرى.

السبب الثاني: حصد الألقاب

حقق محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع فريقه ليفربول، كما حقق أكبر جائزتين فرديتين في إنجلترا، وهي جائزة أفضل لاعب في الدوري، وجائزة أفضل لاعب في الدوري من نقاد اللعبة.

السبب الثالث: غياب البطولات الكبرى في الصيف

وفي الصيف، لا يوجد بطولة قارية أو عالمية كبرى مثل كأس العالم أو كأس أوروبا للتأثير على الكرة الذهبية.

هناك كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة، ولكن ليفربول لا يشارك فيها. ومن غير المعروف حتى الآن مدى تأثير البطولة الجديدة على اختيار أفضل لاعب في العالم.

السبب الرابع: غياب المنافسين

تذبذب كبير تشهده كبرى أندية أوروبا، مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

وكذلك أبرز نجوم العالم، لا يعيشون أفضل فتراتهم، مثل كيليان مبابي وإيرلنغ هالاند، وإصابة حامل لقب الكرة الذهبية رودري.

لذا فأن المنافسة لصلاح قد تأتي من نجم برشلونة لامين يامال، لكن فرص الأخير تضاءلت بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

والمنافس الآخر قد يكون الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه باريس سان جرمان الأسبوع المقبل.

ولكن أرقام ديمبيلي ويامال لا تقارن بصلاح، مع ناحية الأهداف والمساهمات.