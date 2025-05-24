وسجل صلاح 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة، مساهما بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري قبل أربع جولات من نهايته تحت قيادة المدرب أرنه سلوت.

بهذا الفوز، أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ البريميرليغ يفوز بجائزة أفضل لاعب مرتين، بعد تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

كما يتصدر النجم المصري قائمة الهدافين في الدوري، متفوقا بخمسة أهداف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، مما يضعه في الطريق للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، حقق صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، من رابطة نقاد كرة القدم، للمرة الثالثة بتاريخه، ليعزز مكانته كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن صلاح كان قد وقع مؤخرا عقدا جديدا مع ليفربول يمتد لعامين، مما يضمن استمراره مع الفريق حتى عام 2027. هذا التزامه يعكس رغبته في مواصلة تحقيق النجاحات مع النادي والمساهمة في تعزيز مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

بفضل أدائه الاستثنائي، يُعتبر صلاح مرشحا قويا لجائزة الكرة الذهبية، مما يسلط الضوء على تأثيره الكبير في كرة القدم العالمية.