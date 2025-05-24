وأصبح كونتي أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي يفوز بلقب المسابقة مع 3 فرق مختلفة، حيث سبق له التتويج مع يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويعود الفضل الأكبر لتتويج نابولي خلال هذا الموسم العصيب إلى مدربه، الذي انتشل الفريق من حافة الانهيار وأعاده إلى منصة الذهب.

فبعدما كان النادي الجنوبي يترنح إثر أسوأ حملة دفاع عن اللقب في تاريخ الدوري الإيطالي، نجح المتخصص كونتي في تشكيل الفريق على هويته خلال موسم واحد.

وفاز نابولي على ضيفه كالياري، الجمعة، بهدفين نظيفين سجلهما سكوت ماكتوميناي وروميلو لوكاكو، ليحقق اللقب بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه إنتر الذي لم يشفع له فوزه على كومو.

ويمثل صاحبا الهدفين رمزا لنجاح كونتي في اجتذاب صفقات جديدة للفريق هذا الموسم، إذ استقدم ماكتوميناي ولوكاكو من مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين على الترتيب، ويبدو أن رهانه عليهما كان في محله.

ويبدو التتويج علامة فارقة أخرى في مسيرة كونتي صاحب الـ55 عاما، لاعب ليتشي ويوفنتوس السابق، الذي قاد "السيدة العجوز" للفوز بالدوري الإيطالي 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2014، مقابل تتويج وحيد مع إنتر عام 2021.

وقال كونتي للصحفيين عقب نهاية مباراة نابولي وكالياري: "حدث هذا مجددا، وهو أمر رائع. عندما وصلنا إلى الملعب كان الدخول صعبا للغاية، ولا أعرف عدد من حضروا. راودتني فكرة بسيطة: إذا خذلنا هؤلاء الأشخاص، فسيكون هذا أمرا نحمله على عاتقنا لوقت طويل".

وتابع المدير الفني الإيطالي: "كل التقدير للاعبين. الفوز في نابولي صعب. هؤلاء اللاعبين حققوا هذا للمرة الثانية (خلال آخر 3 أعوام). هم لاعبون جادون. لا يمكن ترك فريق يلعب دائما للفوز".

وغاب كونتي عن مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف، لكن الفريق أنجز المهمة بينما كان مدربه في المدرجات.

لكن رغم الإنجاز الكبير، قد يغادر كونتي بعد موسم واحد فقط، إذ يبدو أن علاقته مع مالك النادي أوريليو دي لورينتيس متوترة.

فقد تحدث المدرب علنا خلال الأسابيع الحاسمة من سباق اللقب، عن عدم رضاه عن بعض جوانب إدارة دي لورينتيس، ولمح إلى أنه إذا لم يستجب النادي لطموحاته خلال سوق الانتقالات الصيفية، فسوف يختار الرحيل.