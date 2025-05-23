وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل ذهاب الدور النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة، السبت، قال يورتشيتش: "وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أقل من 7 سنوات على تأسيس النادي هو مكافأة للاعبين، والجهاز الفني، وكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يُعد معجزة بكل المقاييس، خاصة وأن الفريق ينافس عمالقة القارة في ثاني مشاركة له بالبطولة".

ووصف يورتشيتش مباراة صن داونز والمقررة السبت على ملعب لوفتس فيرسفيلد في جنوب إفريقيا، بأنها "أكبر تحد" في مسيرته التدريبية، مشيرا إلى خبرة المنافس الكبيرة في البطولة.

كما أبدى المدرب ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه، قائلا: "أمتلك مجموعة رائعة من النجوم، مزيج من الشباب والخبرة، وأنا واثق بأننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

وأشار المدير الفني للجدول المكثف الذي يواجهه بيراميدز؛ حيث يخوض 3 نهائيات في 3 بطولات خلال 10 أيام، بما في ذلك مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال.

وقال: "نحن ننافس على كل الجبهات، وهذا إنجاز غير مسبوق. بيراميدز لا يعتمد إلا على دعم إدارته وثقة لاعبيه بقدراتهم".

وأعرب يورتشيتش عن سعادته بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين، مؤكدا أن الجمهور الذي سيحتشد في ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز.

وأكمل: "لاعبونا يمتلكون القدرة على حصد الألقاب، ونحن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

الجباس: يمكننا حصد 3 بطولات في 10 أيام

من جهته، قال دودو الجباس، مهاجم بيراميدز المصري: "الفريق نجح في تقديم نفسه بصورة رائعة هذا الموسم في جميع البطولات ولديه حافز قوي لأن ينهي موسمه بشكل مثالي".

ولفت: "أمامنا الفرصة للتتويج بثلاث بطولات خلال 10 أيام، وهو ما يمثل حافزا كبيرا للاعبين والكل يشعر بحجم المسؤولية والمكانة التي سيصل إليها بيراميدز إذا حقق تلك البطولات".

وأمضى: "اللاعبون في مرحلة حاسمة في مشوارهم ولديهم الحافز الكبير لتحقيق لقب أقوى بطولة في إفريقيا، ولن ينشغل الفريق بما يحدث في الدوري، وآخر مباراة والتركيز منصب بالكامل على مواجهة النهائي القاري".