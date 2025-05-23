وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجمعة، أن المحكمة تسلمت رد النادي عبر مكتب محاماة سويسري بشأن الشق المستعجل من شكوى نادي بيراميدز.

وأوضح أدهم، خلال تصريحات للمركز الاعلامي، أن هذا الرد لا يرتبط بمسار الشكوى الكامل المقدمة من بيراميدز، وسيقدم النادي مذكرة خلال يومين اعتراضا على قرارات لجنة لجنة التظلمات ورابطة الأندية بشأن الواقعة.

القصة تعود إلى انسحاب الأهلي من مباراة الدربي أمام الزمالك، والتي كانت مقررة يوم 11 مارس الماضي في الجولة الأول من الدور الثاني بالدوري المصري، على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلي رفض التوجه إلى ملعب اللقاء اعتراضا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، فاعتبرت لجنة المسابقات الأهلي منسحبا، وقررت معاقبته بالخسارة 0-3 بجانب خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري، ولكن مجلس رابطة الأندية اتخذ قرارا بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط.

بعدها تقدم الأهلي والزمالك وبيراميدز بتظلمات إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت النظر في هذه التظلمات، معتبرة قرار رابطة الأندية نهائيا.

بعد هذا القرار، لجأ بيراميدز والزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" للفصل في الموضوع.

كما تقدم بيراميدز أيضا بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بتجميد إعلان بطل الدوري المصري لحين الفصل في شكواه ضد قرارات اتحاد الكرة المصري، معتبرا أن القانون يتم تطبيقه بصورة مزدوجة تضر بتكافؤ الفرصة ونزاهة المسابقة.

المحكمة أرسلت بدورها خطابا رسميا، الخميس، إلى اتحاد الكرة، تطالب فيه بالرد من جانب الاتحاد ورابطة الأندية وكذلك الأهلي والزمالك على استئناف بيراميدز أمام المحكمة الرياضية ضد قرارات لجنة التظلمات الخاص بمباراة القمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية مصرية أن المحكمة الرياضية الدولية طلبت من بيراميدز تقديم المستندات التي تدعم موقفه.

من جانبها عقدت اللجنة القانونية للنادي الأهلي، اجتماعا مطولا، لدراسة الإخطار الذي تلقاه من المحكمة الرياضية الدولية، حول أزمة القمة أمام الزمالك.

وأعد الأهلي، مذكرة، تتضمن تجديد طلبه بإقامة القمة ضد الزمالك، معتبرا أنه لم ينسحب من خوض المباراة، بعد الفشل في استقدام حكام أجانب.

وسيرسل الأهلي المذكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية الجمعة في الشق المستعجل.

ويتصدر الأهلي، ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز، ويتبقى لقاء، لكل فريق، حيث يلعب الأهلي ضد فاركو، الأربعاء المقبل، كما يلتقي بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا.