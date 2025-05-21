وينتهي عقد اللاعب الحالي مع برشلونة في صيف عام 2026 ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو (1 مليار دولار).

ورغم وجود تفاهم مسبق، بأن اللاعب الدولي الإسباني سيجدد بشروط جديدة عند بلوغه سن الـ18 في 13 يوليو، فإن صعوده الصاروخي ومكانته داخل الفريق قد غيرا من توقعات الراتب وشروط العقد.

تألق يامال

لعب يامال دورا حاسما في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية هذا الموسم، حيث فازوا بالدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، إلى جانب بلوغهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما شارك يامال في جميع مباريات المنتخب الإسباني السبع خلال بطولة أمم أوروبا التي توج بها الصيف الماضي، وقد نال جوائز أفضل لاعب شاب في البطولة، وأجمل هدف، وأكثر لاعب صناعة للأهداف، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

كما أن يامال أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع برشلونة عندما خاض أول ظهور له في أبريل 2023 وهو في سن الخامسة عشرة.

"حالة خاصة"

قال لابورتا لقناة "TV3" الكتالونية، يوم الإثنين، عند سؤاله عن وضع تجديد عقد يامال: "لامين شخص رائع، ومشجع كبير لبرشلونة... أعتقد أنه سعيد في النادي".

وأكد لابورتا، أن راتب يامال "يجب أن يتناسب مع أهمية اللاعب" وأن عمر اللاعب لا ينبغي أن يكون عائقا أمام مكانته المالية.

وأضاف: "إنه حالة خاصة، خارج المألوف، ويحتاج إلى معاملة خاصة. جميع اللاعبين يتبعون مسارا تدريجيا، لكن حالة مثل لامين، الذي انفجر بشكل استثنائي، يجب أن نتعامل معها بطريقة خاصة أيضا. علينا إيجاد نقطة التقاء بين مصالح اللاعب والنادي. ما نريده هو بقاء لامين يامال لسنوات طويلة، وأعتقد أن هذا ما سيحدث".

تم توقيع عقد يامال الحالي في أكتوبر 2023 بعد أن بلغ 16 عاما، ويمتد نظريا حتى عام 2026.

وخلال مفاوضات ذلك العقد، وضع برشلونة وممثلو يامال الأساس لاتفاقية جديدة يتم توقيعها بمجرد بلوغه سن الـ18، وتتضمن زيادة كبيرة في الراتب وتمديدا لعدة سنوات.

ما تم الاتفاق عليه مبدئيا في 2023 لم يعد يتماشى مع الواقع إذ يعد يامال الآن، على الأرجح، أفضل لاعب في الفريق ومرشحا لجائزة الكرة الذهبية، ولهذا السبب دخل برشلونة وممثلو يامال في مناقشات خلال الأشهر الماضية لإعادة تعريف شروط عقده الجديد مع النادي.

برشلونة مضطر لفعل كل ما بوسعه للاحتفاظ بيامال ضمن صفوفه بعقد مناسب، وقد أكد اللاعب صراحة رغبته في البقاء مع النادي في المستقبل المنظور.

ووفق تقارير إعلامية، فإن من بين الأسئلة التي تطرح في مكاتب كبار المسؤولين في برشلونة، وكذلك بين وكلاء اللاعبين المقبين من النادي هي: "هل من المعقول أن يصبح لاعب يبلغ من العمر 17 عاما الأعلى أجرا في ناد يضم نجوما عالميين ومخضرمين؟ وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد: إذا وصل يامال إلى هذه المكانة في هذا السن، فماذا سيكون بإمكان برشلونة أن يقدم له عندما يبلغ، مثلا، 24 عاما إذا استمر في التقدم بنفس الوتيرة؟".

أرقام القمصان

ترددت شائعات بأن يامال قد يرتدي القميص رقم 10 الشهير في برشلونة الموسم المقبل، لكن هذا الرقم يرتديه حاليا أنسو فاتي، الذي يمتد عقده حتى عام 2027.

وعلّق لابورتا على إمكانية منح يامال الرقم 10 قائلا: "سيتم مناقشتها داخليا. لامين قرر ارتداء الرقم 19 الصيف الماضي، وسنرى الآن كيفية توزيع الأرقام".

وأضاف: "بالطبع، تطور لامين إلى لاعب مختلف، لكن هذه لعبة جماعية. أحد الأمور التي تعجبني كثيرا في لامين، إلى جانب موهبته الفردية، هو اندماجه الجيد في الجانب الجماعي من اللعبة".