وبينما كان ليفربول متقدما 2-1 في النتيجة على برايتون، سنحت لصلاح فرصة ذهبية لتسجيل هدفه رقم 29 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في مباراته رقم 400 مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات.

وفاجأ صلاح، الذي تواجد على بعد خطوات قليلة للغاية أمام المرمى مباشرة، الجميع بعدما سدد الكرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 54، ليأتي عقاب برايتون الذي أحرز هدفين بواسطة لاعبيه البديلين كاورو ميتوما وجاك هينشلوود في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ولم تؤثر النتيجة في تتويج ليفربول بلقبه الـ20 في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 83 نقطة، قبل خوض المرحلة الختامية للمسابقة العريقة، لكنه حصد نقطة وحيدة فقط من لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، وتحديدا منذ حسمه اللقب في 27 أبريل الماضي.

وصرح سلوت: "أول ما خطر ببالي عندما رأيت الكرة تتجه نحو صلاح، قلت لنفسي إنها فرصة مؤكدة، ربما تسفر عن هدف، لأن هذا ما يفعله مو عادة".

وأضاف المدرب الهولندي: "صلاح طوال هذا الموسم يكاد لا يكون من البشر، لكن كانت هناك لحظات هذا الموسم أثبت فيها أنه من البشر، لذا فهي ليست المرة الأولى التي لا يسجل فيها لمباراة أو مباراتين متتاليتين".

وتابع سلوت: "لكن الأمر الجيد بالنسبة لنا هو أن هذا حدث نادر، وإذا حدث فكن على يقين من أنه سيسجل في المباراة الثالثة أو الرابعة".

يذكر أن صلاح، الذي بات رابع لاعب أفريقي يصل إلى المباراة رقم 300 له في بطولة الدوري الإنجليزي، صام عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول.

ولم يسجل "الفرعون المصري" منذ هدفه الأخير خلال فوز ليفربول 5-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، لكنه لا يزال يتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 28 هدفا، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.