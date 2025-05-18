وفازت الشربيني (29 عاما) بلقب بطولة العالم في شيكاغو الأميركية، بعد تغلبها في النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وحسمت الشربيني الفوز بنتيجة أشواط 11 /5 و11/ 9 و4 /11 و11/ 7.

وعادلت الشربيني الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الماليزية نيكول الفائزة بلقب بطولة العالم 8 مرات.

وبلغت الشربيني نهائي بطولة العالم في كل عام بداية من 2016 ومنذ ذلك الحين حصدت اللقب 8 مرات.

ولدى فئة الرجال، توج المصري، مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته.

وفاز عسل على مواطنه علي فرج في مواجهة مصرية خالصة جمعت بينهما في النهائي.

وحسم عسل الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنتيجة 11 /7 و11 /8 و11 / 3 بعد مباراة استغرقت 41 دقيقة.