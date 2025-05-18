وقال شرقي بعد فوز فريقه على أنجيه بهدفين نظيفين السبت في الدوري الفرنسي "أعتقد بأنها آخر مباراة لي مع ليون. الآن أنا حذر، أعرف تماما ما عشته الصيف الماضي، الأمر لم يكن سهلا بالنسبة إليّ. تم وضعي جانبا في مطلع الموسم على الرغم من أنني لم أقم بخيانة النادي أبدا".

ولدى سؤاله عن مستقبله أجاب "لا أدري أين سيأخذني القدر".

وتابع شرقي (21 عاما) الذي انضم إلى ليون في عمر السابعة وتدرج في فئاته العمرية "لقد بذلت كل شيء من أجل هذا القميص. لم يكن الأمر سهلا، لقد تمت محاربتي ومهاجمة محيطي لكنني كنت الوحيد الذي يتخذ القرارات".

وتابع "أنا فخور بنفسي وما قدمت إلى ليون. أمضيت 14 سنة من الشغف، من العمل الدؤوب والتصميم".

وختم شرقي قائلا: "مهما حصل سأعود في يوم من الأيام".

وتصدر شرقي قائمة أفضل الممررين الحاسمين في الدوري الفرنسي بصناعته لـ11 هدفا وكسر الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري الأوروبي بـ8 أهداف.

وتشير تقديرات موقع "ترانسفير ماركت" إلى أن قيمة شرقي السوقية تبلغ 42 مليون يورو.