وجاءت فرصة التعادل لمانشستر سيتي خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأخره بهدف مبكر سجله إيبيريتشي إيزي، وذلك عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وارتكب الظهير الأيسر لكريستال بالاس تايريك ميتشل خطأ على لاعب مان سيتي برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد تدخل تقنية الفيديو "فار".

وبعد تحقق طويل من قبل الطاقم التحكيمي، ظهر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو يحمل الكرة بيده، لكنه لم يسدد الركلة بنفسه، بل قرر تسليمها إلى النجم المصري عمر مرموش.

وتقدم مرموش لتسديد الركلة لكن حارس كريستال بالاس تصدى لها ببراعة.

وبعد إهدار الركلة أثيرت تساؤلات بين الجماهير والمعلقين والنقاد، بشأن الأسباب الحقيقية التي دفعت هالاند للتنازل عن تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة مهمة لزميله مرموش.

وعبر المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد واين روني عبر شبكة "بي بي سي" عن دهشته من عدم تسديد هالاند للركلة، وأشار إلى أن القرار ربما كان قد اتخذه مدرب مان سيتي بيب غوارديولا مسبقا.

وعلق روني قائلا: "أعتقد أن مهمة تنفيذ ركلات الجزاء في مانشستر سيتي قد تم سحبها من هالاند".

لكن في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، نفى غوارديولا أن يكون قد استبعد هالاند عن مهمة تسديد ركلات الجزاء، مشيرا إلى أن القرار يعود دائما للاعبي الفريق بأنفسهم.

وقال غوارديولا: "أنا لا أقرر من يسدد ركلات الجزاء، إنهم هم اللاعبون الذين يقررون ذلك. أنا أحب اللاعبين الذين يتخذون المبادرة ويتحملون المسؤولية".

من جانبه، قال نجم مانشستر سيتي برناردو سيلفا: "لا أعرف سبب عدم تسديد هالاند لركلة الجزاء، فهو المتخصص الأول في تسديدها عادة، ولكنه قرر ترك الركلة لعمر مرموش، ولم أكن مشاركا في هذا القرار".

وواصل: "إهدار ركلات الجزاء أمر وارد، وبالتأكيد كانت فرصة مهمة، ولكن كانت لدينا فرص أخرى".

يذكر أن هالاند أخفق في تسجيل 3 ركلات جزاء سابقة هذا الموسم، ونجح في ترجمة 4 فقط إلى أهداف، بينما سبق لمرموش أن أحرز 7 ركلات جزاء سابقة خلال فترة وجوده في صفوف آينتراخت فرانكفورت بألمانيا قبل انتقاله لمان سيتي في يناير الماضي.

وانتهت المباراة بفوز كريستال بالاس على مان سيتي 1-0 ليتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية الممتدة 120 عاما.