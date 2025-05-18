وفجر كريستال بالاس مفاجأة مدوية بفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن دين هندرسون أبعد الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء أثناء محاولة اللحاق بها قبل إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

وأضافت أن الحكم ستيوارت أتويل لم ينتبه لهذه الواقعة، ولكنها لم تحتسب مخالفة رغم مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، ولم يطرد حارس المرمى رغم منع هالاند من تسجيل هدف.

وقال إيان رايت نجم كريستال بالاس السابق عبر قناة (ي تي في): "كيف أن هذا التصرف لم يمنع المهاجم من تسجيل هدف، إنه قرار جنوني ومثير للشفقة، لأن المهاجم كان على وشك أن يتجاوز حارس المرمى، ويسدد في الشباك".

وتساءل رايت: "لماذا يضعون هذه القوانين؟ هل لمجرد إرباكنا؟"، مضيفا: "كان من المفترض طرد حارس المرمى".

من جانبه، قال جوليون ليسكوت مدافع مانشستر سيتي السابق: "إنه أحد أسوأ القرارات في تاريخ كرة القدم، أقول ذلك بسبب تفسير القرار، وليس القرار نفسه، واعتبار ذلك أنه ليس فرصة تهديفية سانحة أمام أحد أبرز الهدافين في الفترة الأخيرة".

وقال واين روني قائد منتخب إنجلترا السابق عبر قناة (بي بي سي): "إنها بطاقة حمراء، لابد من التخلص من تقنية الفيديو، لأنهم ارتكبوا خطأ، ويحاولون التغطية عليه، هناك إجماع بأنها مخالفة تستحق بطاقة حمراء".

وما زاد من عمق جراح سيتي، أن دين هندرسون تصدى لركلة جزاء، سددها عمر مرموش أثناء تقدم كريستال بالاس بهدف إيبريتشي إيزي.

من جانبه، قال غوارديولا: "اسألوا الحكم لماذا لم يطرد دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس، ولم يحدث أنني اشتبكت مع الحارس عقب اللقاء".