وقال برناردو عبر قناة "بي بي سي" عقب اللقاء: "نشعر بخيبة أمل، لعبنا ضد فريق قوي، وكنا نعرف صعوبة المباراة، كريستال بالاس يجيد التكتل الدفاعي واستغلال الهجمات المرتدة، كما أننا افتقدنا الجودة في الثلث الأخير لحسم المباراة باستغلال فرصنا".

وأضاف اللاعب البرتغالي: "لقد أوجدنا 3 أو 4 فرص، وأهدرنا ركلة جزاء، ولكن كريستال بالاس قدموا أداء جيدا، ويستحقون الفوز".

وبسؤاله عما إذا كان يجب طرد دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس، أجاب برناردو: "بصراحة لم أشاهد اللعبة، ولكن سمعت أنه لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء، يجب أن أشاهد اللعبة بعناية لتحديد رأيي".

وتابع في سياق مختلف: "لا أعرف سبب عدم تسديد هالاند لركلة الجزاء، فهو المتخصص الأول في تسديدها عادة، ولكنه قرر ترك الركلة لعمر مرموش، ولم أكن مشاركا في هذا القرار".

واصل نجم مانشستر سيتي: "إهدار ركلات الجزاء أمر وارد، وبالتأكيد كانت فرصة مهمة، ولكن كانت لدينا فرص أخرى".

وانتقل برناردو سيلفا للحديث عن زميله كيفن دي بروين الذي خاض آخر مباراة بقميص مانشستر سيتي قبل رحيله بانتهاء تعاقده، قائلا: "حزين لأننا لم نفز من أجله، كنا نود إهداء هذا اللقب له، لأنه يستحق ذلك، ولا أتخيل أننا كنا سنحقق كل هذه النجاحات بدونه".

وأتم برناردو: "إنه صديق عزيز، وحزين للغاية لأنه سيرحل، وكنت أتمنى أن يبقى معنا لفترة أطول، ولكن أتمنى له التوفيق، وهذه هي الحياة".