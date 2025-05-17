وتقدم الأهلي بهدف إمام عاشور في الدقيقة 21، وأدرك البنك الأهلي التعادل بهدف ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وانتزع الأهلي نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل سجله المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 96، لينتزع حامل اللقب فوزا بسيناريو مثير.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 55 نقطة في الصدارة ليحافظ على فارق نقطتين مع ملاحقه بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز على بتروجت 2 / صفر في نفس التوقيت.

أما البنك الأهلي تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.

وفي ملعب بتروسبورت، فاز بيراميدز على بتروجت بهدفين سجلهما مروان حمدي في الدقيقتين 55 و62.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد بتروجت عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وتتبقى للأهلي مباراة واحدة أمام فاركو، بينما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.