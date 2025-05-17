وتمثل قاعة مشاهير "FIBA" منصة لتكريم الأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة في تطوير كرة السلة على المستوى العالمي، سواء كلاعبين، مدربين، أو إداريين، وتُقام فعالياتها لتخليد إرث هؤلاء الرواد وتحفيز الأجيال القادمة.

وفي ليلة استثنائية، بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، والشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، والأمير فهد بن جلوي آل سعود نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وعبدالرحمن عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وفارس مصطفى الكوهجي، الأمين العام للجنة الأولمبية، وعدد من المسؤولين، قام الاتحاد الدولي لكرة السلة بتكريم عدد من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة خالدة في تاريخ اللعبة عالميا، من بينهم النجم الإسباني باو غاسول، بطل دوري الـNBA مرتين، والمدرب الأسطوري الأميركي مايك كرزيزوسكي، الحاصل على ثلاث ذهبيات أولمبية كمدرب للمنتخب الأميركي واللاعبة البرتغالية تيتشا بينيشيرو، التي تصدرت قوائم التمريرات الحاسمة في تاريخ الـWNBA، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز الأسترالي أندرو بوغت، واللاعب الصربي راتكو رادوفانوفيتش، وأسطورة كوت ديفوار ألفونس بيلي، واللاعبة الكوبية ليونور بوريل، وأخيرا اللاعبة الأميركية داون ستالي التي رفعت علم بلادها في افتتاح أولمبياد أثينا 2004.

وقال تي جاي بولوك، رئيس قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة السلة إن حفل تكريم المشاهير لعام 2025 في مملكة البحرين يشمل إقامة متحف خاص بمقتنيات ثمينة ونادرة من أدوات لعبة كرة السلة.

وأضاف بولوك أن الترتيبات هذا العام كانت مختلفة عن النسخ الماضية، لا سيما وأن الحفل شهد أيضًا فقرات ترفيهية في مسرح البحرين الوطني.

ويُعد الحفل أحد أبرز محطات الكونغرس النصف السنوي الذي يشهد مشاركة وفود من أكثر من 180 دولة حول العالم، ويؤكد الدور المتنامي لمملكة البحرين في استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز التبادل الثقافي والرياضي على الساحة العالمية.

وأكد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن استضافة البحرين لهذا الحفل العالمي في صرح ثقافي مثل مسرح البحرين الوطني، يضيف بُعدا ثقافيا وفنيا راقيا لفعاليات كرة السلة العالمية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز التكامل بين الثقافة والرياضة على المستوى الدولي. مؤكداً ترحيب مملكة البحرين كوجهة تحتضن الفعاليات الرياضية والفنية رفيعة المستوى، بنجوم كرة السلة وتكريمهم على أرض البحرين.

من جهته، قال علاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة إن هذا الحفل يمثل رسالة فخر واعتزاز من مملكة البحرين تجاه الرياضيين الذين ألهموا الأجيال، مشيرا إلى أن مملكة البحرين أصبحت وجهة مفضلة لاحتضان الفعاليات الدولية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنظيمها العالمي.

واعتبر مُدارا، أن هذا الحفل لم يكن فقط مناسبة لتسليط الضوء على إنجازات رياضية، بل كان تعبيرًا عن التقدير الإنساني والرمزي لأولئك الذين صنعوا المجد وتجاوزوا حدود الملاعب.

وأكد أن وجود هذه الأسماء التي وضعت بصمتها في كرة السلة العالمية على أرض البحرين يمنح اللاعبين المحليين الحافز للارتقاء بمستوياتهم، مشيرا إلى أن الحفل يُجسد الروح العالمية لكرة السلة وقيمها النبيلة في الإلهام والتفاني وبناء الجسور بين الشعوب.

المكرمون في نسخة 2025 من حفل تكريم المشاهير:



1- باو غاسول (إسبانيا)

أحد أعمدة كرة السلة العالمية، نال لقب الرابطة الوطنية لكرة السلة المعروف بالدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) مرتين مع لوس أنجلوس ليكرز، ومثّل منتخب بلاده في خمس دورات أولمبية.

يُعد غاسول الهدّاف التاريخي لبطولات أمم أوروبا "يورو باسكت" وواحدًا من أبرز الأسماء التي نقلت كرة السلة الإسبانية إلى العالمية.

2- مايك كرزيزوسكي (الولايات المتحدة)

المدرب الأسطوري المعروف بلقب "كوتش كيه"، قاد منتخب أمريكا لثلاث ذهبيات أولمبية، ودرب جامعة ديوك لأكثر من أربعة عقود حصد فيها خمسة ألقاب وطنية. يُعتبر من أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.

3- تيتشا بينيشيرو (البرتغال)

صاحبة الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات WNBA، وأحد أعظم من شغلوا مركز صناعة اللعب في كرة السلة النسائية، إذ أدرج اسمها ضمن أفضل 25 لاعبة في تاريخ الدوري.

4- أندرو بوغت (أستراليا)

نجم دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA السابق، حاز لقب البطولة مع فريق غولدن ستايت ووريرز عام 2015، وشارك في ثلاث دورات أولمبية مع منتخب بلاده، كما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

5- داون ستالي (الولايات المتحدة)

قائدة منتخب أمريكا السابقة وصاحبة ثلاث ذهبيات أولمبية كلاعبة. تميّزت بدورها القيادي داخل وخارج الملعب، ورفعت علم بلادها في افتتاح أولمبياد أثينا 2004.

6- ألفونس بيلي (كوت ديفوار)

رمز كرة السلة في غرب أفريقيا، قاد منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1981، وكان لاحقًا من أبرز المدربين في القارة.

7- راتكو رادوفانوفيتش (يوغوسلافيا سابقًا)

أحد أعمدة منتخب يوغوسلافيا الذهبي، نال ذهبية أولمبياد موسكو 1980، وكان ضمن الجيل الذي فاز بكأس العالم عام 1978 وحقق إنجازات كبرى في أوروبا.

8- ليونور بوريل (كوبا)

بدأت مشوارها مع منتخب بلادها في سن الـ16، وتألقت في أربع بطولات كأس العالم، وحققت ذهبية الألعاب الأميركية، واشتهرت بكونها هدافة مونديال 1986.