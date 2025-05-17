وجاءت معظم التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي رافضة تماما لهذا التصرف معتبرة إياه تجاوزا لحدود الروح الرياضية، وإساءة لصورة التشجيع في الملاعب المصرية.

تشجيع غير لائق

وقال متحدث وزارة الرياضة المصرية محمد الشاذلي في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاحتفال والتشجيع بهذه الطريقة غير لائق، مؤكدا أن الوزارة دائما ما توجه الأندية والاتحادات والمؤسسات الشبابية والرياضية الخاضعة لقانون الرياضة بتحفيز الجماهير على التشجيع النظيف الذي يليق بالمؤسسات الرياضية المصرية.

وأضاف أن أي خروج للجمهور عن التشجيع اللائق سواء في مباريات الأندية أو المنتخب يتم التحقيق في الأمر وتطبيق اللوائح وتوقيع العقوبات على قدر التجاوز.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة كلفت مديرة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية واتحاد الكرة، بفتح تحقيق في واقعة مشجع نادي مالية كفر الزيات، وسيقرر بناء على نتائج التحقيق الإجراء الذي سيتم اتخاذه.

وتابع أن النتائج ستظهر ما إذا كان الفعل نابع من سلوك فردي، وفي هذه الحالة سيتم توقيع عقوبة على المشجع وحده، مبينا أنه إذا ثبت أن الأمر له علاقة بمجلس إدارة النادي أو فعل جماهيري موسع، سيتم حرمان الجماهير بصفة عامة من حضور عدد من المباريات.

بيان وزارة الرياضة

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت بيانا الجمعة أكدت فيه أن الوزير كلّف مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين خلال مباراة أقيمت بنادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

ووجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

وتعرض صاحب الواقعة لانتقاد شديد بسبب التعليقات الساخرة على طريقة تشجيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أكد أن هذه الطريقة جاءت بعفوية وأنه رجل بسيط وغير متعلم، ولا يرى في تصرفه نية سيئة تستدعي الهجوم الذي تعرض له.