وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي، الأمر الذي ضمن له المشاركة في كأس العالم للأندية (سوبر غلوب) المقررة في مصر، كبطل للقارة السمراء، وهو ما كان سيمنح الفرصة لمواطنه الزمالك للمشاركة كمنظم للبطولة.

إدارة النادي الأهلي قررت المشاركة كمنظم للبطولة الأمر الذي قطع الطريق على مشاركة الزمالك، وفي نفس الوقت أتاح للترجي المشاركة كثاني القارة الأفريقية، ما ترتبت عليه حالة من الاستياء في القلعة البيضاء.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر في النادي الأهلي قولها إن اختيار المشاركة كمستضيف للبطولة ليس له علاقة بالزمالك، وإنما للاستفادة من مميزات منظم البطولة، من حيث اختيار المجموعة التي يلعب لها، والفريق الذي يفتتح معه مبارياته، وبالتالي فإن الأمر نابع من مصلحة الأهلي وليس انطلاقا من معاداة الزمالك.

وشهدت العلاقة بين الأهلي والزمالك توترات متصاعدة، رغم بدايتها الجيدة في العام الماضي، حيث زار محمود الخطيب رئيس الأهلي مقر نادي الزمالك.

وكان ملف التحكيم أحد أبرز مواطن الخلاف بين الناديين، حيث هاجم مجلس الأهلي الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري المصري لكرة القدم، وطلب مواجهة الزمالك في شهر مارس الماضي بطاقم تحكيم أجنبي، لكن الزمالك فضل استقدام حكام مصريين.

وحاولت وزارة الرياضة المصرية حل الأزمة عبر استقدام طاقم تحكيم سعودي، لكن الزمالك رفض تأجيل اللقاء، الأمر الذي ترتب عليه انسحاب الأهلي واعتباره مهزوما.

بعد ذلك اشتعل الجدل بشأن خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف نقاط المباراة، وهو ما لم يحدث حتى الآن ودفع الزمالك للجوء للمحكمة الرياضية الدولية للفصل في هذا الملف.

وعقب أزمة لقاء القمة رفض نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، تجديد عقده مع النادي، وسط أنباء شبه مؤكدة عن توقيعه للأهلي، الأمر الذي مثل ضربة حمراء لاستقرار القلعة البيضاء.

ورحب الزمالك بتأجيل نهائي الكأس مع بيراميدز إلى يوم 5 يونيو المقبل من أجل تفويت الفرصة على انضمام زيزو للأهلي في معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم للأندية، كما تقدم الزمالك بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة وطالبها بإيقاف زيزو وإيقاف القيد للنادي الأهلي.

وسبق ذلك تعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين البارزين في الزمالك، أبرزهم إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، وقبلهم محمود كهربا وختاما بأنباء التعاقد مع زيزو.