ويعيش الفريقان موسما سيئا للغاية شهد خسارة يونايتد في 18 مباراة في الدوري المحلي، مقابل 21 خسارة لتوتنهام ليحتلا المركزين السادس عشر والسابع عشر تواليا.

لكن أحدهما سينقذ موسمه من خلال إحرازه الدوري الأوروبي في النهائي المقرر في بلباو، الأربعاء المقبل، ذلك لأن الفائز باللقب القاري سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الذي سيدر على خزائنه أموالا طائلة.

في المقابل، يتنافس تشلسي وأستون فيلا بقوة على أحد المراكز الخمسة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل ويملك تشلسي 66 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق الأهداف عن فيلا الخامس.

ويحل تشلسي ضيفا على نوتنغهام فوريست في الجولة الأخيرة في 25 الحالي، في حين يزور أستون فيلا ملعب أولد ترافورد لملاقاة مانشستر يونايتد.