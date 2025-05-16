وقد بدأت فعاليات هذا الحدث العالمي اليوم باجتماع الاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA"، باجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" الذي أقيم على مدى يومي الأربعاء والخميس داخل قاعة مغلقة.

وستشهد أيام الكونغرس اللاحقة اجتماعات متخصصة للجان الفنية والإدارية، وجلسات تنسيقية بين الاتحادات القارية، إلى جانب الجلسة العامة الرئيسية بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، فضلاً عن الفعاليات المصاحبة الأخرى، والتي تشمل حفل تكريم المشاهير 2025 في مسرح البحرين الوطني.

وبهذه المناسبة، صرحت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بأن تنظيم مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي يأتي تماشياً مع استراتيجية السياحة 2022-2026، والتي تضع السياحة الرياضية ضمن أبرز ركائزها، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات هي منصات فعالة للتعريف بمملكة البحرين وتنوعها السياحي والثقافي والاقتصادي.

من جانبه، قال السيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية أن استضافة هذا الحدث تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، حيث توفر مملكة البحرين بيئة مثالية لاستضافة هذه الاجتماعات من خلال مرافق حديثة وبنية تحتية متينة، علاوة على الخدمات اللوجستية الفعالة.

وأضاف أن اتحاد كرة السلة عمل على تجهيز ملف تنظيمي متكامل على مدى الأشهر الماضية لاستيفاء متطلبات الاتحاد الدولي في استضافة الكونغرس، مما يؤكد المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه البحرين في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويُعد هذا الحدث أحد أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد الدولي، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من قادة كرة السلة العالمية لمناقشة مستقبل اللعبة، واستعراض أبرز المبادرات التطويرية للعبة، وبحث أطر التعاون بين القارات والاتحادات الأهلية.

وفي هذا السياق، قال السيد سبستيان ميازا مدير المشاريع بالاتحاد الدولي لكرة السلة أن هذا الكونغرس يشهد مشاركة قياسية من الاتحادات الوطنية الأعضاء، مؤكداً تقدير الاتحاد الدولي لإقامة هذه الفعالية في مملكة البحرين كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث. مشيراً إلي أن الاتحاد الدولي لكرة السلة يضع مملكة البحرين ضمن أولوياته مستقبلا في استضافة فعالياته نظراً للمستوى الاحترافي والاهتمام الحكومي بدعم مثل هذه الأحداث الرياضية.

وتكتسب الاجتماعات الجانبية للمؤتمر أهمية خاصة، حيث تتيح للمشاركين فرصة تبادل التجارب والخبرات، وبحث أفضل الممارسات في إدارة وتطوير اللعبة، ضمن إطار حوار رياضي بنّاء يعكس روح الانفتاح والتعاون الدولي لتطوير كرة السلة.