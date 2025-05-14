ويتواجد كل من حسام البدري، وهادي خشبة، وأحمد أيوب، وهادي السعيد في مدينة مصراتة، بينما يتواجد كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأحمد عصمت، وأحمد شفيق في العاصمة طرابلس.

ومن المقرر أن يصل الطاقم الفني المتواجد في مصراتة إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، بينما يستعد الباقون في طرابلس للمغادرة إلى مصراتة تمهيدًا لعودتهم إلى القاهرة مباشرة.