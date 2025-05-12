وسجل للاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (24 و54) ومحمد البقعاوي خطأ في مرماه (75).

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 74 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 33 في المركز الرابع عشر.

وأصبح الاتحاد بحاجة لفوز واحد للتتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه قبل 3 مراحل من نهاية البطولة، أو خسارة مطارده الهلال (65 نقطة) أمام العروبة، الإثنين.

وحقق الاتحاد فوزه الرابع تواليا قبل أن يلتقي الرائد متذيل الترتيب والذي هبط رسمياً في المرحلة الـ32.

وواصل بنزيمة تألقه مع الاتحاد في الموسم الحالي بإحرازه هدفه الـ21 في المركز الثالث على قائمة الهدافين.

وتمكن بنزيمة من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة أكثر من رائعة من الإسباني أوناي هيرنانديس، قابلها الدولي الفرنسي السابق بتصويبة قوية داخل شباك الفيحاء بعد مراوغة أكثر من لاعب (24).

وتألق الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش ومنع الفيحاء من تسجيل التعادل بعد تسديدة الأوروغوياني رينزو لوبيس (45+2).

وعاد الاتحاد لتسجيل الهدف الثاني عبر بنزيمة نفسه بعد تمريرات متبادلة بينه وبين عبد الرحمن العبود، قبل أن يطلق مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق تسديدة قوية داخل الشباك (54).

وأحرز البقعاوي الثالث لصالح الاتحاد خطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من مهند الشنقيطي (75).

وفي مباراة اخرى، حقق الشباب الفوز على الأهلي 3-1.

وجاءت ثلاثية الشباب عن طريق محمد الثاني (26) وثنائية المغربي عبد الرزاق حمدالله (33 و65)، بينما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق الإسباني غابري فيغا (36).

وارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 54 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الأهلي عند 61 نقطة في المركز الرابع.

كما فاز القادسية بهدف نظيف على مضيفه التعاون.

سجل لاعب التعاون البرازيلي أندريه جيروتو هدف اللقاء الوحيد خطأ في مرماه (61).

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الهلال الوصيف ونقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع، وتوقف رصيد فريق التعاون عند 41 نقطة بالمركز الثامن.

وحقق ضمك الفوز على نظيره الرائد 1-0.

ورفع ضمك رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

سجل هدف المباراة الوحيد مشاري النمر (74).