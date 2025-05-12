وذكر الزمالك في بيان رسمي أن حسين لبيب تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأضاف: "أوصى الأطباء بمنح رئيس نادي الزمالك فترة من الراحة التامة، حرصاً على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن".

وأوضح: "توجه مجلس الإدارة بالكامل اليوم إلى منزل حسين لبيب لزيارته والاطمئنان على صحته".

وتابع أن مجلس الإدارة تمني لحسين لبيب الشفاء العاجل مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.