أحرز خالد يت أورخان وعبد الفتاح حدراف وهشام بوسفيان الأهداف الثلاثة للجيش الملكي في الدقائق 57 و60 و75.

بهذا الفوز يرفع الجيش الملكي رصيده إلى 57 نقطة ليضمن وصافة الترتيب خلف نهضة بركان بطل المسابقة هذا الموسم، ويصعدان سويا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل 2025 / 2026.

أما حسنية أكادير فتجمد رصيده عند 29 نقطة، ليخوض ملحق الهبوط مع رابع الترتيب في دوري الدرجة الثانية.

وفي نفس التوقيت، فاز الوداد على نهضة الزمامرة بهدفين سجلهم محمد الرابحي وكاسيوس مايلولا في الدقيقتين 12 و45.

ولم يكن هذا الفوز كافيا لتأهل الوداد لدوري أبطال إفريقيا بل بقي رصيده 54 نقطة في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في كأس الكونفدرالية، أما الزمامرة تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الخامس.

وبعيدا عن صراع البطاقات المؤهلة للبطولات القارية، فاز نهضة بركان على المغرب الفاسي 3-1، والفتح الرباطي على المكناسي 3-0، وأولمبيك أسفي على اتحاد تواركة 2-0، والدفاع الحسني الجديدي على اتحاد طنجة 2-1، وشباب السوالم على المغرب التطواني 3-0.