واوضح صلاح في مقابلة مع "فرانس فوتبول" نشرت، السبت، أن علاقته خلال المواسم الخمسة التي لعبها مع ماني من 2017 وحتى 2022 كانت متدهورة.

وقال صلاح: "نعم، كانت هناك توترات مع ساديو. انتبهوا، لقد كنا محترفين حتى النهاية، ولا أظن أن ذلك أثر على الفريق".

وتابع صلاح: "هو منافس، خارج الملعب لم نكن قريبين جدا، لكننا كنا دائما نحترم بعضنا البعض".

وحول وصفه بالأناني قال صلاح: "بإمكان الناس أن يعتقدوا ما يريدون، فهذا حقهم. لكنني أدعو الجميع لملاحظة أن أكثر من منح ماني تمريرات حاسمة هو أنا (18). يمكننا النظر إلى الحقائق ولكن من الواضح أنه من الأسهل إطلاق عبارات كهذه، فهي تتصدر العناوين، وأنا أعرف كيف تسير الأمور".

وعبر صلاح عن حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية قائلا: "سأحب التتويج بها يوما ما من أجل الشعب المصري".

وأكد صلاح أن الموسم المقبل سيكون واعدا بالنسبة له مع مشاركته مع ليفربول في الدوري ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن تمثيله للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.