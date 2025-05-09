وأصيبت سيارة حارس المرمى أغوستين روسي بأربع طلقات نارية، حسبما ذكر موقع صحيفة Folha de S.Paulo البرازيلية.

ونقلت الصحيفة عن النادي البرازيلي قوله، إنه أثناء عودة لاعبي فلامنغو من مباراة في كأس ليبرتادوريس في الأرجنتين، تعرضت سيارات عدة لاعبين لمحاولة سرقة في لينها أماريلا شمال ريو دي جانيرو.

وأضاف النادي: "تعرضت سيارة حارس المرمى روسي، وهي مصفحة، لأربع طلقات نارية. ورغم خطورة الحادث، لم تنجح المحاولة ولم يُصب أي من اللاعبين أو الركاب بأذى".

وفي بيان، قال روسي إنه "ضحية لانعدام الأمن العام الذي تعاني منه ريو دي جانيرو"، وشكر الجماهير على رسائلهم.

من جانبها، قالت الشرطة إن ضباطا من كتيبة دوريات الطرق السريعة أجروا عمليات تفتيش في المنطقة، مضيفة أن مركبتين قد سرقتا.

ووفق الشرطة فإن المحققين يطالعون تسجيلات كاميرات المراقبة، ويجري اتخاذ إجراءات أخرى لتحديد هوية الجناة.