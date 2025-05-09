وكتب الزمالك في بيان رسمي مساء الخميس: "استمراراً للمشهد العبثي وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئاً لإدارة نادي الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة".

وأضاف: "يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة في كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظراً لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية".

وأوضح: "في المقابل، ما حدث الموسم الماضي ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع في ظل مبررات واهية. ويُعلن نادي الزمالك عن إرساله طلباً إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائي قبل يوم 13 مايو الحالي حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة".

وتابع: "أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن نادي الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التي تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر".

وفي وقت سابق، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الخميس برئاسة المستشار محمد عبده صالح، رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى بمرحلة التتويج لمسابقة الدوري المصري الممتاز إلى جلستها المقرر انعقادها الخميس القادم.

وذكرت اللجنة حسب بيان رسمي في أسباب قراراها بالتأجيل أنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

يذكر ان الاهلي رفض خوض مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الماضي بسبب عدم استقدام حكام أجانب، مما دعا رابطة الأندية لإصدار قرار باعتبار الاهلي خاسرا للقمه بثلاثية نظيفة وخصم 3 نقاط في نهاية الموسم قبل أن تعدل من قرارها بناء علي تظلم من الأهلي لتكتفي باعتباره خاسرا المباراة فقط.