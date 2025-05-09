وفاز مانشستر يونايتد 4-1 على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني، مساء الخميس، في إياب المربع الذهبي للبطولة، الذي شهد أيضا فوز توتنهام 2-0 على مضيفه بودو غليمت النرويجي.

جاء صعود الفريقين الإنجليزيين للنهائي الذي يقام بملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية يوم 21 مايو الجاري، عن جدارة، بعدما تغلب كل منهما على منافسه في جولتي الذهاب والإياب.

وسبق لمانشستر يونايتد الفوز 3-0 بملعب أتلتيك بلباو في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، فيما انتصر توتنهام 3-1 على بودو غليمت بالعاصمة البريطانية لندن.

وفي النرويج، وضع توتنهام حدا لمغامرة بودو غليمت، الذي بلغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، بعدما تغلب عليه 2-0.

وبذلك، تستعد إنجلترا لحصد لقبها الـ11 في البطولة، لتنفرد بذلك بالمركز الثاني في قائمة أكثر الدول فوزا بالمسابقة، والذي كانت تتقاسمه مع إيطاليا، غير أنها لا تزال تبتعد بفارق 3 ألقاب عن إسبانيا، التي تتربع على القمة.

ويطمح توتنهام للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بها عامي 1972 و1984 تحت مسماه القديم الذي كان يحمل اسم كأس الاتحاد الأوروبي (كأس يويفا)، علما بأنه بلغ نهائي البطولة أيضا عام 1974.

في المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد لحمل كأس المسابقة للمرة الثانية، بعدما سبق أن نالها عام 2017، علما بأنه اكتفى بالوصافة عام 2021.

ويأمل كلا الفريقين للفوز باللقب هذا العام، لمصالحة جماهيرهما، التي شعرت بخيبة كبيرة، بعد نتائجهما المحبطة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر بترتيب المسابقة العريقة، برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة أمام توتنهام، صاحب المركز السادس عشر، قبل خوضهما مبارياتهما الثلاث الأخيرة.

يذكر أن الفائز باللقب سوف يشارك ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما سيلعب في السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل مع الفائز من نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، الذي يقام بين إنتر ميلانو الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.