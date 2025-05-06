وأعلن ألكسندر-أرنولد، الاثنين، بعد ما يزيد عن أسبوع بقليل من مساهمته في تتويج ليفربول بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أنه سيرحل عن نادي طفولته في صفقة انتقال حر عند انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

وكان ريال مدريد هو الوجهة الأكثر احتمالا للاعب، وكشف التقرير أنه تم إجراء اتصالات لتسريع عملية وصول الظهير الأيمن الإنجليزي (26 عاما) إلى قلعة (سانتياغو برنابيو).

ويرغب الريال في ضم ألكسندر-أرنولد إلى قائمته بمونديال الأندية في نسختها الأولى بنظامها الحديث، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الشهر المقبل، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى.

وأوقعت القرعة الريال في المجموعة الثامنة بالدور الأول للمونديال، برفقة الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث يخوض مبارياته أيام 18 و22 و26 يونيو القادم.

من المرجح أن يتم الاتفاق على مقابل مادي لإقناع ليفربول بالاستغناء عن خدماته، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى استعدادهم للمضي قدما في الصفقة، حسبما ذكر التقرير.