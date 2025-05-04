وكان بايرن ميونيخ في طريقه إلى التتويج باللقب، السبت، عندما تقدم 3-2 على مضيفه لايبزيغ، لكن البديل الدنماركي يوسف بولسن أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فتأجل تتويجه على أمل تعثر ليفركوزن أمام فرايبورغ وهو ما حصل بتعادلهما 2-2، حيث بات النادي البافاري يتقدم بفارق 8 نقاط قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

الأندية الأكثر تتويجا بالدوري الألماني "البوندسليغا":