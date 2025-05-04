وتمكن الزمالك من الوصول إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على أبوقير للأسمدة (2-0)، ثم مودرن سبورت (2-1)، وسموحة (4-2)، وسيراميكا في نصف النهائي (2-1).

في المقابل، بدأ بيراميدز مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، والمقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

وكان بيراميدز تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويلاقي بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم 24 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري الأبطال بجنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 1 يونيو المقبل في القاهرة.